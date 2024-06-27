ГТЛК разместила бонды на 494,7 млн рублей

Компания направит средства на строительство водных судов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) завершило размещение выпуска облигаций серии 005Р-30 со сроком обращения почти 24 года объемом 494,7 млн рублей, сообщила компания на ленте раскрытия информации.

В пресс-релизе эмитента отмечается, что компания получила почти 495 млн рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на реализацию инвестиционного проекта по обновлению гражданского водного транспорта. За счет этих средств ГТЛК профинансирует строительство 6 самоходных земснарядов на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта (ЮЦСС) в Астраханской области (входит в ОСК).

Средства ФНБ предоставляются ГТЛК посредством приобретения облигаций компании. Размещение осуществлялось по закрытой подписке в пользу Минфина России.

ГТЛК напоминает, что инвестпроект по обновлению водного флота предусматривает строительство и поставку 260 судов в 2024-2028 годах. Ключевые условия - "нулевой" аванс, льготная средневзвешенная ставка на всем сроке действия договора от 2,93% до 7,6% в зависимости от типа судна, срок лизинга - до 25 лет. Общий объем инвестиций в проект составит 231 млрд рублей, из которых 136 млрд рублей приходятся на средства ФНБ, 10 млрд рублей - на средства федерального бюджета, 85 млрд рублей - на заемное финансирование.

В настоящее время в обращении находится 28 выпусков биржевых облигаций ГТЛК общим объемом 203,3 млрд рублей, 39 выпусков классических облигаций на 138,1 млрд рублей, два биржевых выпуска бондов на $159,4 млн и выпуск биржевых бондов на 200 млн юаней.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляют Минтранс и Минфин.