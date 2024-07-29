The Air Current назвало вероятного следующего CEO Boeing

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Бывший глава американской Rockwell Collins, входящей в RTX Corp., Келли Ортберг претендует на пост главного исполнительного директора Boeing Co., сообщает The Air Current со ссылкой на источники в авиационной отрасли.

Нынешний руководитель Boeing Дэвид Кэлхун в марте объявил о намерении покинуть компанию в конце 2024 года на фоне проблем, связанных с январской потерей в воздухе двери самолетом Boeing.

В окончательный список кандидатов на роль CEO авиастроительного гиганта также входят ее бывший топ-менеджер, глава ее поставщика Spirit AeroSystems Holdings, экс-замминистра обороны США Патрик Шэнахэн и руководитель сегмента гражданской авиации, главный операционный директор Boeing Стефани Поуп.

Совет директоров Boeing еще не голосовал по этим кандидатам, однако компания не намерена откладывать принятие решения в долгий ящик, отмечает The Air Current. По данным ресурса, преемника Кэлхуна могут назвать уже на этой неделе.

Отбор кандидатов проводился с февраля под руководством председателя совета директоров Boeing Стива Молленкопфа, который интересовался мнением сотрудников, клиентов, поставщиков, политиков и финансового сообщества.

31 июля компания опубликует финансовую отчетность за второй квартал.