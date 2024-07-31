Правительство обсуждает запуск производства литий-ионных батарей на Кольской ГМК

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Площадка АО "Кольская ГМК" (КГМК, дочка" ГМК "Норникель") в Мончегорске может стать базой для производства полного цикла по созданию литий-ионных батарей, сообщила пресс-служба правительства.

Совещание о размещении производства на базе КГМК провел первый вице-премьер Денис Мантуров. Участие в совещании приняли губернатор Мурманской области Андрей Чибис, а также представители заинтересованных федеральных органов власти и компаний.

"Создание производства катодного активного материала является ключевым для развития производства литий-ионных батарей на территории Российской Федерации. На этот материал уже есть гарантированный спрос. Это касается в том числе проектов "Росатома", - сказал Мантуров.

Он подчеркнул, что на КГМК есть необходимая инфраструктура и "перспектива по освоению полного цикла производства катодного активного материала".

"Важно приступить к реализации проекта по строительству производственного комплекса и введению его в эксплуатацию ранее запланированных сроков. Также необходимо предусмотреть еще на этапе проекта возможности по переработке отработанных батарей", - сказал Мантуров.

По словам губернатора Чибиса, Мурманская область заинтересована в запуске такого производства.

"Реализация проекта имеет принципиально важное значение с точки зрения локализации на территории РФ всей технологической цепочки по созданию элементов питания для различных отраслей промышленности", - сказал глава региона.

Ранее, во время рабочей поездки в Мурманскую область, Мантуров поддержал проект производства для изготовления литий-ионных батарей в Мончегорске.

Чибис по итогам встречи с Мантуровым сообщал, что в настоящее время идет отработка проекта совместно с ГК "Росатом" и компанией "Норникель".

Как сообщалось, в 2023 году лицензию на Колмозерское месторождения лития в Мурманской области получило ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом"). Проект разработки этого месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тысяч тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (75 млн тонн литиевых руд, 18,9% отечественных запасов) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тысячи тонн, пентоксида тантала - 1215 тонн, пентоксида ниобия - 1485 тонн.

"Полярный литий" ожидает первую продукцию в 2026-2027 годах, хотя срок может быть скорректирован учредителями СП, сообщал гендиректор "Полярного лития" Игорь Демидов.

Согласно презентации компании, первая очередь ГОКа будет рассчитана на 400 тысяч тонн руды в год. С вводом второй очереди, запланированным на 2030 год, добыча вырастет до 2 млн тонн руды.

Во втором квартале 2025 года компания планирует утвердить запасы Колмозерского месторождения в Госкомиссии по запасам полезных ископаемых, при этом предварительные результаты геологоразведочных работ предполагают возможность увеличения объема запасов, утвержденных в 60-е годы.

В настоящее время запасы Колмозерского предполагают до 40 лет добычи при запланированном уровне 2 млн тонн руды в год, из которых будет извлекаться 45 тысяч тонн карбоната лития.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.