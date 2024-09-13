Доходность гособлигаций США опускается на фоне переоценки прогнозов для ставки ФРС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Доходность государственных облигаций США преимущественно снижается в пятницу, поскольку рынок пересматривает оценку вероятности снижения ключевой ставки Федеральной резервной системы сразу на 50 базисных пунктов на сентябрьском заседании.

Доходность 10-летних US Treasuries понизилась в ходе торгов на 1,2 базисных пункта (б.п.), составив 3,666%. Доходность 2-летних бондов снизилась на 4,3 б.п., до 3,607%, а показатель для 30-летних бумаг меняется слабо и составляет 3,993%.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, оценка вероятности ее снижения на 50 б.п. на предстоящем заседании приближается к 50%, по данным CME FedWatch. Накануне оценка падала до 14%.

Если такой прогноз сбудется, снижение ставки станет рекордным за 16 лет. Ожидания большего, чем обычно, уменьшения стоимости заимствований подпитывают сигналы ослабления инфляции в США.

12 сентября стало известно, что цены производителей в Штатах (индекс PPI) в августе увеличились на 1,7% относительно того же месяца прошлого года, минимальными темпами за полгода. 13 сентября Министерство труда сообщило, что индекс цен на импортируемые в США товары и услуги в августе сократился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, рекордно с декабря прошлого года.

Кроме того, бывший глава Федерального резервного банка (ФРБ) Билл Дадли высказался в пользу активного снижения ставки.

"Я думаю, что есть сильные аргументы для понижения на 50 б.п., - заявил он, выступая на экономическом форуме в Сингапуре. - Я знаю, что я бы отстаивал такое мнение".