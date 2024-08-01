Менеджмент МДМГ предлагает направлять на дивиденды по 60-75% чистой прибыли

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Менеджмент МКПАО "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") будет предлагать направлять на дивидендные выплаты по 60-75% чистой прибыли в зависимости от потребности в капзатратах, сообщила в эфире канала Market Power финансовый директор компании Ия Лукьянова.

"Мы действительно все денежные средства, которые у нас будут свободными, будем направлять на дивиденды. По крайней мере, такая сейчас позиция нашего генерального директора. Понятно, что решение будет принимать совет директоров или - по годовым дивидендам - будут голосовать акционеры. Но мы будем рекомендовать нашему совету директоров выплату дивидендов в диапазоне 60-75%", - сказала она.

Рекомендации по дивидендам будут зависеть от потребностей компании в капзатратах в соответствующий период.

Недавно гендиректор компании Марк Курцер заявлял, что МДМГ планирует в 2024 году вернуться к практике выплаты дивидендов дважды в год.

Ранее компания выплатила дивиденды за I квартал 2024 года в размере 141 рубль на одну обыкновенную акцию, общая сумма выплат - порядка 10,6 млрд рублей. Выплата дивидендов осуществлена в том числе за счет нераспределенной прибыли прошлых лет.

Дивидендная политика МДМГ предусматривает возможность направления на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной (если таковая имеется), на основании отчетности по РСБУ или МСФО. Отчетность, в соответствии с которой будет определен размер дивидендов, выбирается решением совета директоров. Выплата дивидендов обусловлена уровнем долга (соотношение чистый долг/EBITDA должно быть не более 3х).

Согласно документу, выплата любых дивидендов будет зависеть от размера чистой прибыли (в том числе накопленной), ограничений по существующим соглашениям, имеющегося денежного потока, дивидендов от дочерних компаний, потребностей МДМГ в капзатратах, а также условий рынка капитала, целей развития группы и иных связанных с потребностями в финансировании компании вопросов.

Выплата дивидендов должна производиться не реже одного раза в год. По усмотрению совета директоров могут выплачиваться промежуточные дивиденды.

МДМГ на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций. Выручка компании в 2023 году составила 27,6 млрд рублей, EBITDA - 9,2 млрд рублей.