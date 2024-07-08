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МДМГ получила сертификат об исключении из реестра юрлиц Кипра

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") получило от регистратора Кипра сертификат об исключении компании с 28 мая 2024 года из реестра юридических лиц на территории Кипра в связи с редомициляцией, говорится в сообщении МДМГ.

"Исключение ГК "МД Медикал" из реестра Кипра нивелирует риски, которые могут возникать при регистрации одновременно в двух юрисдикциях, и является подтверждением прозрачности и последовательности процедуры редомициляции с соблюдением норм законодательства обеих юрисдикций", - отмечается в сообщении.

МДМГ завершила редомициляцию в РФ 28 мая, когда компания была зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в качестве Международной компании Публичного акционерного общества "МД Медикал Груп Инвестментс".

Акционеры MDMG в августе 2023 года одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на САР о. Октябрьский. Уставный капитал МКПАО утвержден в размере 538 550 161,7 рубля и состоит из 75 125 010 обыкновенных акций номинальной стоимостью 7,16872 рубля каждая.

Мать и дитя Кипр МДМГ
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