Акции МДМГ выросли на 23,6% в первый день торгов на МосБирже после редомициляции

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Акции МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") в ходе возобновившихся в понедельник торгов на Московской бирже после редомициляции выросли на 23,6% (до 1324,9 рубля за штуку); биржа объявила дискретный аукцион для данных ценных бумаг.

МосБиржа остановила торги глобальными депозитарными расписками (ГДР) MD Medical Group 25 мая в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции эмитента.

MD Medical Group в конце мая завершила редомициляцию в РФ. Компания зарегистрирована в специальном административном районе (САР) на острове Октябрьский Калининградской области в качестве международной компании публичного акционерного общества "МД Медикал Груп Инвестментс" (МКПАО "МД Медикал Груп").

Московская биржа проводила дискретный аукцион для обыкновенных акций "МД Медикал Груп" в период с 10:40 до 11:10 в "Режиме торгов Т+" из-за роста их цены более чем на 20%. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения дискретного аукциона торги проводятся в соответствии с установленным регламентом.