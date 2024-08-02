Рост выручки Amazon во II квартале оказался хуже прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль практически в два раза и повысил выручку на 10%, однако акции компании резко подешевели, потому что выручка оказалась хуже прогнозов рынка впервые за семь кварталов.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $13,49 млрд, или $1,26 в расчете на акцию, против $6,75 млрд, или $0,65 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 10% до $147,98 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит во втором квартале прибыль на уровне $1,03 на акцию при выручке в $148,67 млрд.

В сегменте товаров выручка увеличилась на 4,3%, до $59,03 млрд, тогда как в услугах показатель подскочил на 14,7%, до $86,41 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в апреле-июне увеличил выручку на 9%, до $90 млрд, а за рубежом выручка повысилась на 7%, до $31,7 млрд.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) увеличилась на 19%, до $26,3 млрд с $22,1 млрд годом ранее. Аналитики ожидали выручку на уровне $26 млрд.

Рекламный бизнес увеличил выручку на 20%, до $12,77 млрд с $10,7 млрд годом ранее при прогнозе в $13 млрд.

Amazon прогнозирует, что в третьем квартале выручка компании составит от $154 млрд до $158,5 млрд. Аналитики ожидают показатель на уровне $158,22 млрд.

Акции Amazon подешевели на 6,9% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2024 года капитализация компании выросла на 21%, до $1,92 трлн.