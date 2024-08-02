Поиск

Рост выручки Amazon во II квартале оказался хуже прогнозов

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Во II квартале 2024 года интернет-ритейлер Amazon.com Inc. увеличил чистую прибыль практически в два раза и повысил выручку на 10%, однако акции компании резко подешевели, потому что выручка оказалась хуже прогнозов рынка впервые за семь кварталов.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $13,49 млрд, или $1,26 в расчете на акцию, против $6,75 млрд, или $0,65 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 10% до $147,98 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит во втором квартале прибыль на уровне $1,03 на акцию при выручке в $148,67 млрд.

В сегменте товаров выручка увеличилась на 4,3%, до $59,03 млрд, тогда как в услугах показатель подскочил на 14,7%, до $86,41 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в апреле-июне увеличил выручку на 9%, до $90 млрд, а за рубежом выручка повысилась на 7%, до $31,7 млрд.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) увеличилась на 19%, до $26,3 млрд с $22,1 млрд годом ранее. Аналитики ожидали выручку на уровне $26 млрд.

Рекламный бизнес увеличил выручку на 20%, до $12,77 млрд с $10,7 млрд годом ранее при прогнозе в $13 млрд.

Amazon прогнозирует, что в третьем квартале выручка компании составит от $154 млрд до $158,5 млрд. Аналитики ожидают показатель на уровне $158,22 млрд.

Акции Amazon подешевели на 6,9% на дополнительных торгах в четверг. С начала 2024 года капитализация компании выросла на 21%, до $1,92 трлн.

Amazon Amazon Web Services AWS США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак назвал текущий уровень цен на нефть комфортным для бюджета РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });