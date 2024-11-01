Квартальная чистая прибыль Amazon выросла более чем в 1,5 раза

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. в третьем квартале увеличил чистую прибыль более чем в 1,5 раза.

В июле-октябре 2024 года чистая прибыль компании составила $15,33 млрд, или $1,43 в расчете на акцию, против $9,88 млрд, или $0,94 на акцию, годом ранее.

Выручка повысилась на 11% и достигла $158,88 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что компания получит в третьем квартале прибыль на уровне $1,14 на акцию при выручке в $157,3 млрд.

В сегменте товаров выручка увеличилась на 7%, до $67,6 млрд, тогда как в услугах показатель подскочил на 14%, до $91,28 млрд.

Бизнес Amazon в сфере онлайн-торговли в Северной Америке в июле-сентябре увеличил выручку на 9%, до $95,5 млрд, а за рубежом выручка повысилась на 12%, до $35,9 млрд.

Выручка облачного сервиса Amazon Web Services (AWS) возросла на 19%, до $27,5 млрд.

Рекламный бизнес увеличил выручку на 19%, до $14,3 млрд.

Amazon прогнозирует, что в четвертом квартале выручка компании составит от $181,5 млрд до $188,5 млрд. Аналитики ожидали показатель на уровне $186,3 млрд.

Акции компании подорожали на 6% на дополнительных торгах в четверг после публикации отчетности.