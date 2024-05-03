Coinbase получила $1,18 млрд квартальной чистой прибыли, намного лучше прогнозов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Coinbase Global, оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи, завершил первый квартал 2024 года с существенной чистой прибылью, причем показатель в расчете на акцию оказался почти в четыре раза больше ожиданий аналитиков.

Чистая прибыль компании в январе-марте составила $1,18 млрд, или $4,40 в расчете на акцию, по сравнению с убытком в размере $78,9 млн, или $0,34 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Выручка увеличилась более чем в два раза, до $1,64 млрд с $772,5 млн годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,15 на акцию при выручке в $1,36 млрд.

Столь впечатляющий рост показателей биржи вызван ралли биткойна, который начинал год на уровне $44 тысяч, а в марте достигал $73 тысяч. Такие колебания цен повысили активность инвесторов, и выручка Coinbase от комиссий за транзакции в минувшем квартале подскочила до $1,1 млрд с $529,3 млн кварталом ранее.

С начала 2024 года капитализация Coinbase подскочила на 31,6%, до $56,38 млрд, а за последние 12 месяцев рыночная стоимость взлетела почти в 4 раза.