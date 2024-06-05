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"Свеза" в 2024 году направит на экологические проекты более 300 млн рублей

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Группа "Свеза", один из крупнейших лесопромышленных холдингов в РФ, до конца 2024 года планирует направить более 300 млн рублей на реализацию экологических проектов на своих комбинатах, сообщает пресс-служба группы.

В частности, на очистных сооружениях нескольких предприятий будут внедрены современные технологии обработки сточных вод. Также планируется модернизация системы газоочистки и комплекса шумоподавления.

Также сообщается, что "Свеза" в течение нескольких лет внедряет системы раздельного накопления и учета отходов. В перспективе компания рассчитывает полностью исключить из потока отходов древесные остатки производства. В настоящий время более 90% коры, щепы и опилок используется в качестве топлива для выработки тепла и электроэнергии в котельных комбинатов. Древесные остатки также применяются при создании топливных брикетов, древесно-стружечных плит и снеговании сырья.

ГК "Свеза" специализируется на выпуске фанеры, ДСП- и ЛДСП-плит, объединяет ООО "Свеза-Лес" (поставщик) и комбинаты-производители продукции. Производственные мощности находятся в Тюмени, Санкт-Петербурге, Костромской, Вологодской и Свердловской областях, в Пермском крае.

ГК "Свеза" Свеза
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