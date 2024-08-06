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Brent вернулась к росту и подорожала до $76,97 за баррель

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть вернулись к росту вечером по вторник.

К 17:49 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,67 (0,88%), до $76,97 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,72 (0,99%), до $73,66 за баррель.

Днем ранее Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,8%.

Поддержку котировкам нефти оказывает растущая напряженность на Ближнем Востоке. В частности, инвесторы оценивают возможную реакцию Ирана на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.

Еще одним фактором поддержки для рынка является приостановка добычи на крупнейшем в Ливии нефтяном месторождении Sharara из-за проблем с безопасностью. Максимальная производительность Sharara составляет 320 тысяч баррелей в сутки.

Негативным фактором для нефтяного рынка остаются опасения сокращения спроса на топливо в США и Китае на фоне слабых статданных.

"Главный вопрос заключается в том, наступит рецессия или нет, - отметил старший аналитик по сырьевому рынку в SEB AB Бьярн Скилдруп. - Спрос на нефть в Китае в этом году слабый, и если сейчас США погрузятся в рецессию, все это будет очень плохо для нефти".

Brent WTI Иран ХАМАС Ливия Ближний Восток
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