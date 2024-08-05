Цены на нефть сократили снижение, Brent торгуется около $76,4 за баррель

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в минусе на торгах в понедельник, но поднялись с минимумов, зафиксированных ранее в ходе сессии.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:50 по московскому времени составила $76,39 за баррель, что на $0,42 (0,55%) ниже, чем на закрытие рынка в пятницу.

Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,53 (0,72%), до $72,99 за баррель.

В ходе торгов стоимость Brent опускалась до $75,05 за баррель, WTI - до $71,67 за баррель.

Цены на нефть снижаются вместе с другими рисковыми активами в связи растущими опасениями рецессии в США после слабых статданных, опубликованных на прошлой неделе. "Более слабый, чем ожидалось, отчет по американскому рынку труда оказал серьезное влияние на рисковые рынки, показав, что ситуация в экономике США ухудшается быстрее, чем ожидалось", - отмечают аналитики ING Эва Мэнти и Уоррен Паттерсон.

"Это лишь усилило опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефтяном рынке, возникшие ранее из-за ситуации в Китае", - приводит мнение экспертов Market Watch.

Статданные, опубликованные в понедельник, показали более существенный, чем ожидалось, рост активности в сфере услуг США в прошлом месяце. Индекс ISM Services в июле поднялся до 51,4 пункта по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали его повышения до 51 пункта, по данным Trading Economics.

Падение нефтяного рынка также сдерживается информацией о приостановке добычи нефти на крупнейшем в Ливии месторождении Шарара (Sharara). Сокращение добычи на месторождении началось в выходные из-за несанкционированного проникновения на объект, а к настоящему времени она остановлена полностью, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В центре внимания рынка также остается ситуация на Ближнем Востоке, инвесторы ждут действий Ирана в ответ на убийство главы политического бюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе.