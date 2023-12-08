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ЦБ повысил прогноз профицита ликвидности на 2023 год до 0,5-1,2 трлн рублей

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ повысил прогноз структурного профицита ликвидности банковского сектора на конец 2023 года на 0,5 трлн рублей – до 0,5-1,2 трлн рублей, говорится в комментарии регулятора.

Основное изменение связано с понижением прогноза спроса на наличные деньги с учетом фактических данных за октябрь-ноябрь 2023 года, также сужен прогнозный интервал по этому показателю.

ЦБ прогнозирует рост наличных в обращении в 2023 году на 1,9-2,3 трлн рублей.

Спрос на наличные деньги в ноябре был ниже сезонных значений, отмечает Банк России. Объем наличных денег в обращении сократился на 0,3 трлн рублей. "Это связано с продолжающимся возвратом наличных денег в банки на фоне роста депозитных ставок и, возможно, с увеличением объема инкассации выручки предприятий розничной торговли на фоне роста потребительской активности", - говорится в комментарии.

Банк России в сентябре существенно обновил прогноз структурного баланса ликвидности на конец 2023 года, ждал его в диапазоне от профицита 0,7 трлн рублей до дефицита 0,2 трлн рублей.

ЦБ отмечает рост ставок кредитно-депозитного рынка и коротких ставок денежного рынка в октябре - ноябре, что указывает на ужесточение денежно-кредитных условий в российской экономике. "Замедление кредитной активности в корпоративном и в розничном сегментах происходит постепенно, свидетельствуя о лагах в трансмиссии решений Банка России в денежно-кредитные условия", - подчеркивает регулятор. По оперативным данным, в ноябре розничная кредитная активность продолжила замедляться, но в целом оставалась высокой.

Темп роста денежных агрегатов в ноябре сохранился вблизи локального максимума.

Динамика ставок денежного и долгового рынков говорит о том, что игроки рассматривают текущий уровень ключевой ставки как близкий к пику цикла ужесточения денежно-кредитной политики и допускают более быстрые темпы ее снижения начиная со второго квартала 2024 года.

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