Центробанк оценил рост ВВП РФ во II квартале в 4,4%

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ во II квартале 2024 года составил, по расчетам ЦБ, 4,4% в годовом выражении после роста на 5,4% в I квартале. Соответствующая оценка содержится в опубликованном в среду комментарии Банка России к своему среднесрочному прогнозу (который он опубликовал в конце июля).

В III квартале 2024 года регулятор ожидает рост на 3,2% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 2-3% в IV квартале.

В опубликованном одновременно в среду резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ отмечает, что рост ВВП РФ в I-II кварталах оставался на высоком уровне, но в июне-июле появились первые признаки его замедления.

"Темпы роста экономики в I квартале 2024 года сложились выше прогноза Банка России в основном из-за динамики внутреннего спроса. По оценкам, во II квартале экономика продолжила расти высокими темпами. По оперативным данным и данным опросов, в июне-июле появились первые признаки некоторого замедления роста экономики", - говорится в документе.

"В ходе обсуждения было отмечено, что замедление экономической активности может указывать как на начало охлаждения внутреннего спроса, так и на усиление жесткости ограничений в части производственных возможностей", - отмечают в ЦБ.

"Если замедление экономической активности происходит из-за охлаждения внутреннего спроса, то в дальнейшем положительный разрыв выпуска будет сокращаться, и экономика начнет возвращаться на траекторию сбалансированного роста, а устойчивое инфляционное давление – снижаться", - говорится в обзоре.

"В то же время участники обратили внимание на то, что при наметившемся замедлении экономического роста инфляционное давление в последние месяцы по целому ряду показателей нарастало. Это может означать, что экономика испытывает все более острые ограничения со стороны факторов производства: трудовых ресурсов, производственных мощностей, в том числе из-за дополнительных усилий и времени, необходимых для их обновления и расширения в условиях санкций. В такой ситуации расширение спроса не приведет к увеличению выпуска, но создаст устойчивое дополнительное инфляционное давление, а положительный разрыв выпуска без дополнительного ужесточения денежно-кредитных условий будет увеличиваться", - говорится в резюме.

Как сообщалось, Банк России 26 июля повысил прогноз роста ВВП РФ в 2024 году до 3,5-4% с 2,5-3,5% в апрельской версии. ЦБ при этом понизил прогноз роста экономики в 2025 году до 0,5-1,5% с 1-2%, в 2026 году - до 1-2% с 1,5-2,5%. В 2027 году ЦБ ожидает рост в интервале 1,5-2,5%.