Совет директоров "ФосАгро" отложил рассмотрение вопроса о дивидендах-2023

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро", рассмотрев в пятницу отчетность компании за 2023 год, отложил вопрос о финальных дивидендах.

"Что касается вопроса о рекомендациях по распределению прибыли, в рамках выполнения обязательств компании перед инвесторами и акционерами, то он может быть рассмотрен советом директоров на одном из ближайших заседаний", - заявил через пресс-службу глава совета директоров Виктор Черепов.

По оценке большинства аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", свободный денежный поток (FCF) "ФосАгро" в IV квартале оказался отрицательным на фоне снижения операционного денежного потока и рекордных капзатрат в конце года. Учитывая это, при определении размера дивидендов компания будет ориентироваться на скорректированную чистую прибыль.

Размер финального дивиденда при выплате 50% от скорректированной чистой прибыли (нижний порог для дивидендов "ФосАгро") аналитики SberCIB оценивают в 83 рубля на акцию, "Моих инвестиций" - в 81 рубль на акцию, что предполагает доходность около 1,2% к текущим котировкам.

Аналитики Альфа-банка ждут от компании более высоких финальных дивидендов: на уровне 130-150 рублей на акцию (дивдоходность около 2%).

В БКС, напротив, не исключают "неприятных сюрпризов с отсутствием выплат". Аналитики ИБ "Синара" также считают, что дивиденды под вопросом. "Ожидаем ухудшения результатов из-за введения 10%-й экспортной пошлины и увеличения капитальных затрат. При отрицательном значении FCF за IV квартал акционеры могут остаться без квартальных дивидендов", - отмечают они.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% FCF, от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. Нижний порог для дивидендов - 50% от скорректированной чистой прибыли.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.