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МТС продлила до 27 сентября действие оферты для нерезидентов на выкуп до 2,89% капитала

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" объявило о продлении до 27 сентября дополнительного тендерного предложения на выкуп до 2,89% капитала компании у нерезидентов.

Компания уже продлевала срок действия оферты. Изначально срок приема заявок в рамках оферты был установлен до 6 сентября, затем он продлевался до 20 сентября.

Покупателем акций выступает "дочка" МТС - ООО "Стрим Диджитал". Компания готова приобрести до 57 млн 705 тыс. 102 обыкновенных акций компании по 95 рублей за бумагу. По той же цене "Стрим Диджитал" приобретал акции в рамках первой оферты, завершившейся в июле, по итогам которой было выкуплено 1,31%.

Как говорится в сообщении, решение о продлении срока приема заявок принято, чтобы "у инвесторов было достаточно времени предоставить необходимые документы на фоне продления срока действия лицензий регуляторами США и Великобритании".

2 августа 2024 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США продлило срок действия ранее выданных лицензий на операции с "Московской биржей", Национальным клиринговым центром и Национальным расчетным депозитарием с 13 августа 2024 года по 12 октября 2024 года. Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI) продлило срок действия ранее выданной лицензии на операции с Национальным расчетным депозитарием с 13 августа 2024 года по 12 октября 2024 года.

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