Fix Price в III квартале нарастил выручку на 5,7%, до 78,8 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price в III квартале 2024 года выросла на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 78,8 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 71,6 млрд рублей, увеличившись на 8,3%. Оптовая выручка снизилась на 14,6%, до 7,2 млрд рублей.

LfL-продажи в отчетном периоде выросли незначительно - на 0,05% на фоне снижения трафика на 3,1% год к году. Снижение трафика было нивелировано ростом чека на 3,1%.

"С учетом макроэкономической нестабильности и более сдержанного потребительского спроса покупатели совершали крупные покупки в непродовольственных категориях, ограничивая траты на "поиск сокровищ" среди недорогих товаров", - объясняют в компании.

Валовая прибыль увеличилась на 5% и составила 26,5 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA сократилась на 12,5%, до 12,4 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 15,7% против 19% годом ранее.

Чистая прибыль уменьшилась на 19,4%, до 6 млрд рублей.

"Рост процентных ставок и инфляционные ожидания по-прежнему способствовали укреплению тренда на экономию на товарах повседневного спроса среди российских покупателей, что, в свою очередь, оказало влияние на динамику продаж группы. В этих условиях наши усилия были направлены на сдерживание цен, чтобы покупатель с любым бюджетом мог порадовать себя приятными покупками из Fix Price", - цитирует пресс-служба слова CEO ритейлера Дмитрия Кирсанова.

Капитальные затраты в отчетном периоде увеличились на 12,5%, до 1,8 млрд рублей. Основная часть инвестиций была направлена на открытие новых магазинов.

В III квартале компания открыла 169 магазинов (с учетом закрытий, а также включая 10 франчайзинговых магазинов). На 30 сентября 2024 года общее количество магазинов достигло 6 891, увеличившись на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля франчайзинговых магазинов составила 10,7% от общего количества магазинов сети, снизившись на 48 б.п. При этом 13% чистых открытий пришлось на зарубежные рынки, а доля зарубежных магазинов в сети выросла до 10,5% по сравнению с 10,1% на 30 сентября 2023 года.

Fix Price - крупнейший в России оператор магазинов фиксированных цен. На конец сентября сеть объединяла 6 891 магазин в РФ и странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Казахстан и др.