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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:00

Fix Price в I квартале нарастил выручку на 8,8%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Выручка Fix Price в I квартале 2024 года выросла на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 71,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Розничная выручка, которая генерирует подавляющую часть доходов ритейлера, достигла 63,35 млрд рублей, увеличившись на 9%. Оптовая выручка повысилась на 6,9% до 8,33 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA снизилась на 12,7% до 10 млрд рублей. Рентабельность по показателю составила 13,9% против 17,4% годом ранее.

Чистая прибыль сократилась на 43,8% до 3,3 млрд рублей.

Fix Price
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