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Денежная база в РФ выросла с 12 по 19 июля на 40,1 млрд рублей

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 19 июля составил 18 387,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 12 июля денежная база в России равнялась 18 347,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,22%, или на 40,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

ЦБ РФ Банк России
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