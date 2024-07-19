Денежная база в России выросла с 5 по 12 июля на 132 млрд рублей

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 12 июля составил 18 347,1 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 5 июля денежная база в России равнялась 18 215,1 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,72%, или на 132,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.