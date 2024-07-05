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Денежная база в России снизилась с 21 по 28 июня на 105,1 млрд рублей

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 28 июня составил 18 145,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

На 21 июня денежная база в России равнялась 18 250,9 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 0,58%, или на 105,1 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

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