ФТС сообщила о сокращении экспорта древесной и целлюлозно-бумажной продукции на 5,9%

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия в январе-июне 2024 года экспортировала древесину и изделия из нее, а также целлюлозно-бумажную продукцию (коды ТН ВЭД 44-49) на $4,9 млрд, что на 5,9% меньше, чем в первом полугодии 2023 года ($5,2 млрд), говорится в материалах Федеральной таможенной службы.

Импорт этих категорий товаров за шесть месяцев 2024 года снизился на 19,5% и составил $1,5 млрд (годом ранее - $1,8 млрд).

Более подробной разбивки по кодам ТН ВЭД ФТС не приводит.

По итогам 2023 года, по данным ФТС, экспорт древесины и целлюлозно-бумажных изделий из РФ снизился на 29,7%, составив $9,9 млрд (в 2022 году - $14 млрд), импорт упал на 13,4%, до $3,4 млрд (годом ранее - $3,9 млрд).