ФТС отметила сокращение российского импорта в I квартале на 9,9%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Внешнеторговое сальдо России в январе-марте 2024 года выросло в годовом исчислении на 13,3% и составило $38,3 млрд, следует из опубликованных данных Федеральной таможенной службы. Экспорт при этом сократился на 2,3% в годовом измерении, до $101,2 млрд, импорт - на 9,9%, до $62,9 млрд.

За январь-март 2023 года внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $33,8 млрд, в том числе экспорт - $103,6 млрд, импорт - $69,8 млрд.

Экспорт товаров из России в Европу за январь-март 2024 года составил $15,4 млрд, сократившись на 44,3%, в Азию - $76,4 млрд, увеличившись на 11,3%, в Африку - $5,6 млрд, увеличившись на $20,6%, в Америку - $3,7 млрд, увеличившись на 45,7%.

Импорт в Россию из Европы за январь-март 2024 года составил $16,5 млрд, сократившись на 21%, из Азии - $42 млрд, снизившись на 4%, из Африки - $0,8 млрд, сократившись на 4,1%, из Америки - $3,4 млрд, сократившись на 18,3%.

Экспорт минеральной продукции за январь-март 2024 года составил $63,8 млрд, сократившись на 1,1%, металлов и изделий из них - $13,7 млрд, увеличившись на 1,0%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $10,4 млрд, сократившись на 5,5%.

Импорт за январь-март 2024 года машин, оборудования, транспортных средств и других товаров составил $31,6 млрд, снизившись на 4,7%, продукции химической промышленности - $12,2 млрд, сократившись на 20,1%, продовольственных товаров и сельхозсырья - $8,4 млрд, сократившись на 11,6%.

Как сообщалось, в 2023 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $140 млрд, что на 58,5% меньше показателя за 2022 год ($337,2 млрд). Экспорт товаров в прошлом году, по данным ФТС, составил $425,1 млрд, снизившись на 28,3% по сравнению с 2022 годом ($592,5 млрд). Импорт в 2023 году достиг $285,1 млрд, увеличившись на 11,7% по сравнению с 2022 годом ($255,3 млрд).