ОТП банк направит на выплату финальных дивидендов за 2023 год 3,2 млрд рублей

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Акционеры ОТП банка приняли решение направить на выплату финальных дивидендов за 2023 год 3,2 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

На одну акцию планируется выплатить 0,011 рубля.

ОТП банк в 2023 году получил 21,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

Банк ранее выплачивал промежуточные дивиденды из прибыли 2023 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. На выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года банк направил 2,8 млрд рублей, за I полугодие – 10,6 млрд рублей.

ОТП банк – "дочка" венгерской OTP Group. Группа сейчас изучает все стратегические опции в отношении своей российской "дочки".

По итогам 2023 года ОТП банк занимал 29-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".