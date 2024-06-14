ОТП банк направит на выплату дивидендов за I квартал 3,6 млрд рублей

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ОТП банка на внеочередном собрании приняли решение направить на выплату дивидендов за первый квартал 2024 года 3,629 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

На одну акцию будет выплачено 0,013 рубля.

ОТП банк в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль по РСБУ вдвое – до 7,257 млрд рублей. Таким образом, на выплату дивидендов будет направлена половина чистой прибыли.

На выплату финальных дивидендов за 2023 год ОТП банк направил 3,2 млрд рублей. Банк ранее выплачивал промежуточные дивиденды из прибыли 2023 года и нераспределенной прибыли прошлых лет. На выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2023 года он направил 2,8 млрд рублей, за I полугодие - 10,6 млрд рублей.

ОТП банк – "дочка" венгерской OTP Group. Группа сейчас изучает все стратегические опции в отношении российской кредитной организации.

По итогам I квартала 2024 года ОТП банк занимал 27-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".