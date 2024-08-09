РФ в июле превысила целевой показатель добычи нефти ОПЕК+ на 67 тыс. б/с

В августе-сентябре планируется это исправить

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Россия в июле сократила добычу нефти по сравнению с июнем, но превысила целевые показатели, определенные в рамках договоренностей ОПЕК+, на 67 тыс. баррелей в сутки, сообщило Минэнерго РФ.

Превышение добычи произошло "из-за разовых проблем с графиком поставок, уровни в августе и сентябре должны это исправить".

"Как было ранее согласовано, Россия будет компенсировать излишек производства с апреля 2024 года в течение компенсационного периода, распределенного между октябрем-ноябрем 2024 года, а также с марта и до конца сентября 2025 года. Россия подтверждает свою приверженность графику компенсаций, который ранее был представлен в Секретариат ОПЕК и призывает другие страны ОПЕК+, представившие свои планы компенсаций, придерживаться его", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на последней встрече ОПЕК+ в июне было согласовано, что страны, которые недосокращали объемы добычи нефти в первом полугодии, компенсируют их до сентября 2025 года. Ранее ОПЕК опубликовала график компенсаций: Ирак должен компенсировать 1,184 млн б/с, Казахстан - 620 тыс. б/с, Россия - 480 тыс. б/с.