Совкомбанк приостановил работу нескольких отделений в Курской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Совкомбанк из соображений безопасности клиентов и сотрудников временно останавливает работу нескольких отделений и банкоматов в Курской области, сообщила кредитная организация.

Их работа будет возобновлена сразу же после стабилизации ситуации.

Банк отметил, что это никак не повлияет на удаленное обслуживание клиентов.

Часть отделений в Курской области продолжит работать в штатном режиме.

Совкомбанк также сообщил о намерении списать задолженность по кредитам своих клиентов, погибших и получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Курской области. Эти меры распространяются на ближайших родственников (родители, супруги, дети), которые проживают совместно с клиентом.