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МЭА отметило рост российских нефтедоходов в июле на 5,6% к июню

Экспорт нефти при этом снизился на 4%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российский нефтяной экспорт в июле снизился на 300 тысяч баррелей в сутки (-3,9%) - до 7,4 млн б/с по сравнению с июнем (7,7 млн б/с), что является самым низким показателем с августа 2023 года и за сезон по сравнению с последними тремя годами, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом доходы от нефтеэкспорта выросли на $900 млн (+5,6%) - до $17,1 млрд (в июне - $16,2 млрд), и оказались на $1,7 млрд выше, чем за июль 2023 года.

Так, экспорт нефти упал с 5,1 до 4,8 млн б/с, но был на 0,2 млн б/с больше, чем год назад. Поставки нефтепродуктов составили 2,7 млн б/с (в июне 2,6 млн б/с) и были на 0,3 млн б/с меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Сокращение экспорта нефти из России в основном отражает ежегодный рост объемов переработки на отечественных НПЗ после технического обслуживания (+280 тысяч б/с), поясняют эксперты. В основном снижение коснулось Индии, при этом введенные Украиной ограничения на транзит сырья "ЛУКОЙЛа" не привели к нарушению трубопроводных поставок в Восточную Европу в июле. Общий объем экспорта нефти нефтепроводным и железнодорожным транспортом практически не изменился и составил 1,48 млн б/с.

Добыча нефти в России в июле немого снизилась - до 9,23 млн б/с, что на 250 тысяч б/с выше показателя, предполагаемого в рамах договоренностей ОПЕК+. Производство нефти с конденсатом и ШФЛУ составило 10,7 млн б/с.

Экспортные цены на нефть марки Urals выросли за месяц на $4,4/баррель, составив около $72, что выше ценового потолка G7. Дисконты Urals с поставкой на западное побережье Индии к Dubai сократилась до $1,84/б (в июне скидка была $4,07), дисконты российской ESPO к сорту Dubai немного снизились - с $6,09 до $5,61/б.

Urals ЛУКОЙЛ МЭА ОПЕК Индия Украина
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