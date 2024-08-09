АСВ в полном объеме удовлетворит требования кредиторов Киви банка 3-й очереди

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Агентство по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор Киви банка) 19 августа дополнительно направит на расчеты с кредиторами банка третьей очереди 7,95 млрд рублей, полученных от продажи ценных бумаг, говорится в сообщении АСВ.

Таким образом, доля удовлетворенных требований кредиторов третьей очереди вырастет с 80,4% до 100% (что составляет 32,1 млрд руб. по данным на 1 июля), отмечает агентство. АСВ продлило срок расчетов с кредиторами третьей очереди, включенными в реестр, до 1 октября. Также в рамках этих выплат будут проведены расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых предъявлены после даты закрытия реестра в составе основного долга, они будут удовлетворены в полном объеме.

Кроме того, агентство зарезервировало средства для выплат кредиторам-юрлицам из "недружественных" стран. Расчеты с ними проводятся в особом порядке, установленном указами президента, и будут совершаться после получения от иностранных кредиторов запрошенной агентством информации.

Выплаты кредиторам Киви банка начались 12 июля. Ранее агентство сообщало, что на первом этапе будут удовлетворены в полном объеме требования кредиторов первой очереди (62,7 млн по данным на 1 июля), а затем 80,4% требований кредиторов третьей очереди. Планировалось, что задолженность перед остальными кредиторами будет погашаться по мере продажи ценных бумаг и поступления средств в результате конвертации валюты.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, финтех-платформа Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей. Через месяц, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице АСВ.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. Активы Киви банка по итогам обследования АСВ на 1 июня составляли 68,2 млрд руб. (на ценные бумаги приходилось 27,6 млрд руб.), обязательства банка составляли 43,1 млрд руб.