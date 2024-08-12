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ПАО "ИКС 5" начало распределение акций после приостановки корпправ нидерландской X5

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Группа X5 с понедельника начала процесс распределения акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" среди держателей бумаг X5 Retail Group N.V. в российских депозитариях.

В сообщении X5 указано, что соответствующее уведомление компания направила регистратору - АО "НРК - Р.О.С.Т.".

Корпоративный центр "ИКС 5", который управляет активами X5, в начале июля был преобразован в ПАО. Преобразование и последующий листинг на МосБирже связаны с решением суда о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 Group в этом юрлице (в марте 2024 года было включено в перечень экономически значимых организаций - ЭЗО).

Согласно регулированию, организации из списка ЭЗО должны иметь публичный статус, если иностранная холдинговая компания-акционер также является публичной (и в российской структуре прямо или косвенно контролировала 100% голосов). GDR X5 торговались на МосБирже, но в связи с началом процесса о приостановке корпправ торги были приостановлены.

В настоящее время российская компания продолжает сбор заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Распределение будет осуществляться из расчета 1 к 1. Процесс планируется завершить в августе.

X5 Group Корпоративный центр ИКС 5
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