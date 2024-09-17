Дата начала торгов "ИКС 5" на "Мосбирже" не определена из-за продолжающегося суда по ЭЗО

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Дата начала торгов ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ("ИКС 5") на "Мосбирже" пока не определена из-за продолжающегося судебного процесса о приостановке корпоративных прав нидерландской X5 в ПАО, сообщил ритейлер.

Ранее "ИКС 5" была включена в перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), после чего начался судебный процесс по приостановке корпоративных прав нидерландской X5. 2 сентября X5 подала кассационную жалобу на решение судов нижестоящих инстанций о приостановлении у нее корпоративных прав по иску Минпромторга. Суд рассмотрит жалобу 21 ноября.

Десятый арбитражный апелляционный суд 2 июля отклонил жалобу X5 Retail Group на решение Арбитражного суда Московской области, который 25 апреля по заявлению Минпромторга приостановил корпоративные права этой компании в ООО "Корпоративный центр ИКС 5".

Российская компания уведомила, что 3 сентября завершила сбор заявок от держателей GDR, чьи бумаги хранятся в иностранных депозитариях, на распределение акций ПАО. Определение перечня акционеров, чьи бумаги будут распределены, и действия по их передаче компания должна осуществить 17 сентября.

Кроме того, компания в конце августа распределила и зачислила бумаги ПАО держателям расписок в российской инфраструктуре.

X5 управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и "Много лосося". На 30 июня 2024 года группа объединяла 25 466 магазинов.