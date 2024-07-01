Управляющее активами X5 Group юрлицо преобразовано из ООО в ПАО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ООО "Корпоративный центр Икс 5", управляющее активами ритейлера X5 Group, преобразовано в ПАО, сообщила компания.

Преобразование состоялось в соответствии со статьей 9 ФЗ о регулировании корпотношений в экономически значимых организациях (ЭЗО), по которой такие организации должны иметь публичный статус, если иностранная холдинговая компания-акционер также является публичной (и в российской структуре прямо или косвенно контролировала 100% голосов).

В марте ООО "Корпоративный центр Икс 5" было включено в перечень ЭЗО. Это позволило запустить судебный процесс, по итогам которого арбитражный суд Московской области приостановил корпоративные права нидерландской X5 в российской компании.

Ранее сообщалось, что после преобразования в ПАО компания получит листинг на "Мосбирже".

Кроме того, сейчас компания продолжает сбор заявок от держателей депозитарных расписок X5 Retail Group N.V. на распределение акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5". Распределение будет осуществляться из расчета 1 к 1. Процесс планируется завершить в августе.

X5 Group управляет торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик". На 31 марта под ее управлением находилось 24 884 магазина в различных регионах России.