Поиск

МЭА оценило превышение плана добычи странами ОПЕК+ в июле в 0,93 млн б/с

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в июле добывали 34,7 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,76 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 0,93 млн б/с. К июню страны блока увеличили нефтепроизводство на 260 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июле составила 21,91 млн б/с, что на 0,75 млн б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 0,18 млн б/с сверх разрешенного уровня - 14,36 млн б/с (12,78 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение разрешенного уровня добычи нефти в июле зафиксировано в Ираке - на 0,43 млн б/с, ОАЭ - на 0,39 млн б/с, России - на 250 тысяч б/с, Казахстане - на 140 тысяч б/с.

Ирак ОАЭ МЭА Казахстан ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

МЭА отметило рост российских нефтедоходов в июле на 5,6% к июню

Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. б/с

Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. б/с

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

Brent подешевела до $81,82 за баррель после резкого подорожания накануне

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });