МЭА оценило превышение плана добычи странами ОПЕК+ в июле в 0,93 млн б/с

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Страны ОПЕК+ в июле добывали 34,7 млн б/с нефти, в то время как по условиям соглашения - с учетом всех добровольных сокращений ряда членов альянса - должны были извлекать 33,76 млн б/с, подсчитали аналитики Международного энергетического агентства (МЭА).

Таким образом, превышение плана по итогам прошедшего месяца составило 0,93 млн б/с. К июню страны блока увеличили нефтепроизводство на 260 тысяч б/с.

Добыча государств ОПЕК, участвующих в соглашении, в июле составила 21,91 млн б/с, что на 0,75 млн б/с выше плана. Страны не-ОПЕК в прошлом месяце добывали на 0,18 млн б/с сверх разрешенного уровня - 14,36 млн б/с (12,78 млн б/с без учета Мексики).

Наибольшее превышение разрешенного уровня добычи нефти в июле зафиксировано в Ираке - на 0,43 млн б/с, ОАЭ - на 0,39 млн б/с, России - на 250 тысяч б/с, Казахстане - на 140 тысяч б/с.