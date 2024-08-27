Казахстан намерен довести нефтедобычу почти до 105 млн тонн в 2029 году

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Казахстан планирует увеличить добычу нефти до 104,8 млн тонн в 2029 году, сообщил министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства.

"Объем добычи нефти увеличится с 97,2 млн тонн в 2025 году до 104,8 млн тонн в 2029 году", - сказал он.

В 2023 году в республике было добыто 90 млн тонн нефти. В 2024 году Казахстан планирует добыть 90,3 млн тонн, в I полугодии 2024 года добыто 44,7 млн тонн.