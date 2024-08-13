"Т-Инвестиции" начали зачислять клиентам средства по заявкам на обмен замороженными активами

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Т-Инвестиции" получили информацию от "Инвестиционной палаты", назначенной организатором обмена заблокированными активами, о частичном исполнении заявок своих клиентов и начали зачислять полученные средства на брокерские счета, говорится в сообщении брокера.

"Мы получили информацию о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов и уже обновили статус заявок. Организатор торгов провел распределение средств в соответствии с заявками от инвесторов. Большая часть клиентов уже получила их, скоро эта информация отобразится в мобильном приложении", - сообщили "Т-Инвестиции" в Telegram-канале во вторник.

Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до пяти рабочих дней, уточнил брокер.

"Т-Инвестиции" отмечают, что заявки, которые не были выкуплены, продолжат действовать до 31 августа.

"Фонды УК "Т-Капитал" также были частично выкуплены. Средства пайщикам будут зачислены в течение ближайших недель", - добавляется в сообщении.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по сделкам должны пройти 12 августа. Заявки от физлиц-резидентов принимались с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов - с 3 июня по 2 августа.

Российские инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена, из которых было сформировано 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).