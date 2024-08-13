Поиск

"Т-Инвестиции" начали зачислять клиентам средства по заявкам на обмен замороженными активами

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Т-Инвестиции" получили информацию от "Инвестиционной палаты", назначенной организатором обмена заблокированными активами, о частичном исполнении заявок своих клиентов и начали зачислять полученные средства на брокерские счета, говорится в сообщении брокера.

"Мы получили информацию о частичном исполнении заявок на продажу заблокированных активов и уже обновили статус заявок. Организатор торгов провел распределение средств в соответствии с заявками от инвесторов. Большая часть клиентов уже получила их, скоро эта информация отобразится в мобильном приложении", - сообщили "Т-Инвестиции" в Telegram-канале во вторник.

Все средства будут зачислены на брокерские счета в срок до пяти рабочих дней, уточнил брокер.

"Т-Инвестиции" отмечают, что заявки, которые не были выкуплены, продолжат действовать до 31 августа.

"Фонды УК "Т-Капитал" также были частично выкуплены. Средства пайщикам будут зачислены в течение ближайших недель", - добавляется в сообщении.

"Инвестиционная палата" ранее сообщала, что расчеты по сделкам должны пройти 12 августа. Заявки от физлиц-резидентов принимались с 25 марта по 8 мая, от нерезидентов - с 3 июня по 2 августа.

Российские инвесторы подали более 1 млн заявок в рамках обмена, из которых было сформировано 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ N844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создал условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа "С". Резиденты могли предъявить к выкупу бумаги совокупной начальной стоимостью не более 100 тыс. рублей, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).

Инвестиционная палата Т-Инвестиции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

На форуме "Армия-2024" подписаны контракты с ОПК на 500 млрд рублей

МЭА отметило рост российских нефтедоходов в июле на 5,6% к июню

Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. б/с

Мировые поставки нефти в июле выросли на 230 тыс. б/с

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

Brent подешевела до $81,82 за баррель после резкого подорожания накануне

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });