Прием заявок от нерезидентов в рамках обмена заблокированными активами продлен до 2 августа

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Инвестиционная палата", назначенная организатором обмена заблокированными активами, продлила срок приема заявок от нерезидентов на выкуп бумаг до 23:59 по московскому времени 2 августа, говорится в сообщении брокерской компании.

Такое решение принято по просьбам потенциальных покупателей - нерезидентов, отмечается в сообщении.

Расчеты по сделкам запланированы на 12 августа.

"Инвестиционная палата" начала прием заявок нерезидентов 3 июня, он должен был завершиться 5 июля.

Прием заявок от физлиц-резидентов проходил с 25 марта по 8 мая. "Инвестиционная палата" сформировала из них 100 лотов со средней стоимостью каждого 353,1 млн рублей.

"Инвестиционная палата" в апреле сообщала, что видит заинтересованность в обмене активами со стороны ряда банков и фондов из США, ЕС и Великобритании, заявленный спрос с их стороны измеряется десятками миллиардов рублей.

Президент России Владимир Путин в ноябре 2023 года подписал указ № 844 "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг", который создает условия для обмена заблокированными в РФ и за рубежом активами инвесторов. В соответствии с ним к выкупу можно предъявить только иностранные бумаги, которые учитывались на счетах Национального расчетного депозитария (НРД).