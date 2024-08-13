ВТБ и ПСБ ввели отсрочку платежей по кредитам для пострадавших в Курской и Белгородской областях

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - ВТБ и Промсвязьбанк вслед за Сбербанком пообещали отсрочку по погашению кредитов для пострадавших клиентов из Курской и Белгородской областей. Также они готовы списать долги погибшим, говорится в сообщениях кредитных организаций.

"ВТБ поддерживает инициативу по введению кредитного моратория для пострадавших из Курской и Белгородской областей. Банк предоставит отсрочку своим клиентам по погашению кредитов. Мы ожидаем официальных разъяснений регулятора, но уже сейчас принимаем первые обращения клиентов", - сообщила пресс-служба банка. Кредитная задолженность клиентов с инвалидностью первой группы и погибших клиентов будет списана.

"Всем заемщикам, проживающим на территории эвакуированных приграничных районов Белгородской и Курской областей, ПСБ предоставит отсрочку платежей по потребительским кредитам и ипотеке сроком до 6 месяцев", - сообщили в Промсвязьбанке. Для таких заемщиков действует упрощенная процедура предоставления кредитных каникул. Отсрочка предоставляется в день обращения.

Кроме того, Промсвязьбанк спишет задолженность по всем кредитам клиентов, погибших или получивших тяжелые ранения в результате боевых действий в Белгородской и Курской областях, а также членов их семей. С заявлением о списании долга пострадавшие или их ближайшие родственники могут обратиться в отделение ПСБ.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призвала всех участников рынка профессионального взыскания ввести мораторий на выплаты по всем видам долговых обязательств для жителей населенных пунктов, подвергнувшихся атакам со стороны вооруженных сил Украины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе НАПКА.

Утром 13 августа Сбербанк сообщил, что распространяет отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех пострадавших клиентов банка из приграничных населенных пунктов. До сих пор отсрочка предлагалась клиентам из Курской области.

"Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса. Вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на 3 месяца без начисления процентов", - заявил Сбер.