Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

Раньше отсрочка действовала только для жителей Курской области

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сбербанк решил распространить отсрочку платежей по потребительским и ипотечным кредитам на 3 месяца без начисления процентов для всех своих пострадавших клиентов из приграничных районов. Об этом сообщает сайт банка.

Раньше такую отсрочку предлагали только клиентам из Курской области.

"Это решение касается также наших клиентов малого и среднего бизнеса", - добавили в банке.

"Вне зависимости от обращения клиентов в банк заемщикам будет предоставлена реструктуризация с отсрочкой платежей на 3 месяца без начисления процентов", - сказано в сообщении.

12 августа первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о возможном введении моратория на выплату ипотечных кредитов в Белгородской и Курской областях. Вице-премьер Марат Хуснуллин предложил распространить мораторий на выплату ипотеки и на Брянскую область, если в этом возникнет необходимость.