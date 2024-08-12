Мораторий на выплату ипотеки хотят ввести в Белгородской и Курской областях

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мораторий на выплату ипотечных кредитов могут ввести в Белгородской и Курской областях, заявил в понедельник первый заместитель премьер-министра РФ Денис Мантуров.

"По Курской области, относительно моратория на выплату ипотеки, потребительских кредитов, все банки уже взяли в работу. Это касается и Сбербанка, и ВТБ, и всех других банковских учреждений. (...) Мы также оперативно отработаем и по Белгородской области", - сказал Мантуров президенту РФ Владимиру Путину в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил распространить мораторий на выплату ипотеки и на Брянскую область, если в этом возникнет необходимость.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ направит 1,8 млрд рублей на сертификаты по переселению жителей из Курской области. Также на прошлой неделе президент попросил врио губернатора региона Алексея Смирнова оценить ущерб в связи с утраченным жителями имуществом и жильем. В свою очередь тот отметил, что из обстреливаемых районов переселили уже 447 семей.

В минувший вторник Минобороны РФ сообщило, что с 8:00 по московскому времени военнослужащие ВСУ атаковали позиции подразделений прикрытия госграницы России в районе населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области.

Смирнов заявлял, что за сутки зону обстрелов покинули несколько тысяч человек.