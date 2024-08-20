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"ТКС Холдинг" в рамках новой дивполитики планирует выплачивать до 30% чистой прибыли

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Новая дивидендная политика "ТКС Холдинга" предполагает выплату до 30% чистой прибыли за год, группа будет стремиться объявлять дивиденды ежеквартально, говорится в сообщении холдинга.

"ТКС Холдинг" планировал представить новую дивидендную политику в конце 2024 года. Глава ТБанка Станислав Близнюк заявлял, что группа в новом документе сохранит основные принципы распределения прибыли.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с территории Кипра в Россию. Дивидендная политика TCS Group предусматривала распределение до 30% квартальной прибыли по МСФО.

TCS Group последний раз объявляла дивиденды в марте 2021 года (по итогам IV квартала 2020 года в размере $0,24 на одну акцию). Тогда же группа сообщила о временной приостановке выплаты дивидендов.

Основным акционером TCS Group в апреле 2022 года стал "Интеррос" Владимира Потанина, выкупивший 35% у основателя группы Олега Тинькова (впоследствии был признан в РФ иноагентом).

ТКС Холдинг ТБанк МКПАО "ТКС Холдинг" TCS Group
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