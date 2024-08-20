"ТКС Холдинг" увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 15%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (ранее - TCS Group) во втором квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей с 20,4 млрд рублей годом ранее, сообщила группа.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальную прибыль "ТКС Холдинга" на уровне 23,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход группы во втором квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45%, до 24 млрд рублей.