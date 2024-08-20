Поиск

"ТКС Холдинг" увеличил квартальную чистую прибыль по МСФО на 15%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - МКПАО "ТКС Холдинг" (ранее - TCS Group) во втором квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 15% - до 23,5 млрд рублей с 20,4 млрд рублей годом ранее, сообщила группа.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" предполагал квартальную прибыль "ТКС Холдинга" на уровне 23,3 млрд рублей.

Чистый процентный доход группы во втором квартале вырос на 45% к предыдущему году и составил 77,7 млрд рублей. Чистые комиссионные доходы увеличились на 45%, до 24 млрд рублей.

TCS Group ТКС Холдинг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $77,05 за баррель

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Банк России предложил реформу микрофинансирования

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

Пекин предупредил ЕС о последствиях введения пошлин на китайские электромобили

"Трансмашхолдинг" завершил процесс перевода акций в Россию

Турецкий ЦБ продал $500 млн для поддержки курса лиры

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Бывший "Леруа Мерлен" начал менять вывески магазинов на "Лемана ПРО"

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз

Финансовые активы частного сектора США превышают ВВП в шесть раз
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });