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"ТКС Холдинг" стал владельцем еще одной брокерской компании

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Группу "ТКС Холдинга" пополнила еще одна брокерская компания.

Как следует из данных ЕГРЮЛ, ООО "ТКС" (структура холдинга) на прошлой неделе получила 100% долей компании "Инвестиционные решения". До этого единственным владельцем компании был Александр Гусев.

Компания создана в октябре 2022 года. Уставный капитал "Инвестиционных решений" в апреле 2023 года вырос с минимальных 10 тыс. рублей до 35 млн рублей. В июле 2023 года компания получила лицензии ЦБ РФ на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности.

Лицензии на осуществление этой же деятельности есть у ТБанка (ранее – Тинькофф банк), входящего в "ТКС Холдинг". На запрос "Интерфакса" о причинах приобретения новой компании и планах в отношении нее ТБанк не ответил.

Активы "Инвестиционных решений" на 31 марта 2024 года составляли 20,3 млрд рублей, с начала года они выросли почти на 17 млрд рублей (с 3,4 млрд рублей).

Гусев также владеет компаний "ТБ Капитал" (ранее "Т-Капитал"). Она создана в марте 2023 года. Ее уставный капитал – 30 млн рублей. Компания имеет лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

ТКС Холдинг ООО "ТКС" Инвестиционные решения
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