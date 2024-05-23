Рост выручки Xiaomi в I квартале превзошел прогнозы

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi увеличил выручку в первом квартале на 27%, при этом его чистая прибыль уменьшилась на 0,5%.

Как говорится в пресс-релизе Xiaomi, чистая прибыль в январе-марте составила 4,18 млрд юаней ($577 млн) по сравнению с 4,2 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 3,98 млрд юаней.

Прибыль без учета разовых факторов, в том числе, выплат сотрудникам в виде опционов, выросла в два раза, до 6,49 млрд юаней, также превысив ожидания рынка (5,51 млрд юаней).

Квартальная выручка Xiaomi увеличилась до 75,51 млрд юаней с 59,48 млрд юаней годом ранее. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял 74,27 млрд юаней.

Рост выручки был отмечен практически во всех категориях бизнеса компании.

Продажи смартфонов Xiaomi повысились на 33% до 46,5 млрд юаней. В минувшем квартале компания продала 40,6 млн смартфонов, на 34% больше, чем годом ранее.

Выручка в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники повысилась на 21% до 20,4 млрд юаней, благодаря росту продаж планшетных ПК, "умной" крупной бытовой техники и носимых устройств.

Доходы Xiaomi от интернет-услуг в минувшем квартале повысился на 14,5%, достигнув рекордных 8 млрд юаней.

В марте компания представила свои первые электромобили серии SU7. Серия включает три модели, поставки которых начались в апреле и в мае. По данным на 30 апреля Xiaomi получила заказы на 88,063 тыс. электромобилей и поставила клиентам 10 тыс. машин на 15 мая.

Компания рассчитывает поставить клиентам 10 тыс. электромобилей в июне.

Акции Xiaomi подешевели на 2,5% по итогам торгов в четверг. Отчетность была опубликована после закрытия рынка в Гонконге. С начала текущего года капитализация компании выросла на 21,4%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представлена более чем в 100 странах.