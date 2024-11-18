Xiaomi увеличила чистую прибыль в III кв. на 10%, выручка достигла рекорда

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель потребительской электроники Xiaomi увеличил чистую прибыль в третьем квартале 2024 года на 10%, выручку - на 31%, до рекордного уровня.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила 5,34 млрд юаней ($737 млн) по сравнению с 4,87 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков для этого показателя составлял 4,47 млрд юаней.

Прибыль без учета разовых факторов, в том числе выплат сотрудникам в виде опционов и изменения стоимости инвестиций, выросла на 4,4%, до 6,25 млрд юаней.

Квартальная выручка Xiaomi увеличилась до 92,5 млрд юаней с 70,89 млрд юаней годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 89,66 млрд юаней.

Выручка Xiaomi от продажи смартфонов в третьем квартале повысилась на 13,9%, до 47,5 млрд юаней. Компания продала в общей сложности 43,1 млн смартфонов в июле-сентябре - на 3,1% больше, чем годом ранее. По данным аналитической компании Canalys, в минувшем квартале Xiaomi занимала третье место среди крупнейших мировых производителей смартфонов с долей рынка в 13,8%.

Доход компании в сегменте интернета-вещей (IoT) и бытовой электроники вырос на 26,3%, до 26,1 млрд юаней, выручка от интернет-услуг увеличилась на 9,1%, до рекордных 8,5 млрд юаней.

Выручка в сегменте электромобилей и других передовых технологий составила 9,7 млрд юаней. Поставки автомобиля Xiaomi SU7 Series достигли 39,79 тыс. единиц.

"Компания продолжала наращивать производство и достигла цели общего объема поставок электромобилей SU7 Series в 100 тыс. единиц 13 ноября", - говорится в пресс-релизе. Xiaomi планирует передать клиентам 130 тыс. автомобилей SU7 Series в 2024 году.

Акции Xiaomi подорожали на 2,9% по итогам торгов в понедельник. Отчетность была опубликована после закрытия рынка в Гонконге. С начала текущего года капитализация компании выросла на 84,6%.

Xiaomi основана в 2010 году. Компания производит смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки и тестеры воды. Продукция представляется в более чем 100 стран.