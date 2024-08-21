В Крыму из-за жары и засухи урожайность ранних овощей снизилась на 20-40%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Крыму высокая температура воздуха и отсутствие осадков весной и летом привели к снижению урожайности овощей, фруктов и ягод, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

"Из-за аномальной жары, которая длится не первый месяц, снизилась урожайность овощей открытого грунта (. . .) По оперативным данным, урожайность по ранним овощам снизилась от 20% до 40% в зависимости от культуры", - говорится в сообщении.

Cнижение урожайности плодово-ягодной продукции составляет не более 10%.

В Минсельхозе предупредили, что засуха отразится на себестоимости выращиваемой продукции из-за дополнительных затрат аграриев на сохранение урожая, в частности на кратное увеличение количества поливов и потребление электроэнергии.

В то же время в ведомстве не признали ситуацию критичной в ожидании уборки поздних овощей.