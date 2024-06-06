В ряде регионов России в апреле-мае зафиксирован дефицит осадков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дефицит осадков в апреле-мае этого года зафиксирован в ряде российских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Ленинградской, Новгородской, Псковской областях выпало всего от 18 до 26% от нормы, то есть пятая-четвертая часть от нормы. Это ситуация очень сложная. В Тверской области - 28%, в Московской - 48-50%, очень мало осадков выпало. И мало осадков за два месяца в апреле и мае, (...) меньше половины месячной нормы (выпало - ИФ) в тех регионах, которые принято называть Центральным Черноземьем: это Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская, Белгородская области. От 40 до 51% выпало за эти два месяца", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в южной половине Приволжского федерального округа, там выпало 35-51% от нормы.

"На удивление мало осадков в Ростовской области выпало", - добавил он.

По его данным, в мае в Волгоградской области выпало 4 мм осадков, это составляет 10% от нормы, в Астраханской области - 2 мм. В Калмыкии, Ростовской области - 21% от нормы, за апрель-май - 28%.

"Вообще в европейской России осадков выпало мало", - подчеркнул метеоролог.

Вильфанд добавил, что засушливая погода в апреле и мае была в Крыму, там меньше трети от нормы осадков выпало за два месяца. Также в Ставропольском крае в апреле было очень мало осадков, а в мае выпало 80-85% от нормы.

"Говорить о засухе из-за засушливости сейчас не приходится, потому что очень много в этом году было снега", - отметил он.

По его словам, совсем немного площадей пострадали с озимыми и зерновыми. "Конечно, это сказалось более заметно на плодовых деревьях, тут период цветения этих деревьев", - отметил Вильфанд.