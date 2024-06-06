Поиск
СюжетПМЭФ-2024

В ряде регионов России в апреле-мае зафиксирован дефицит осадков

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Дефицит осадков в апреле-мае этого года зафиксирован в ряде российских регионов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ленинградской, Новгородской, Псковской областях выпало всего от 18 до 26% от нормы, то есть пятая-четвертая часть от нормы. Это ситуация очень сложная. В Тверской области - 28%, в Московской - 48-50%, очень мало осадков выпало. И мало осадков за два месяца в апреле и мае, (...) меньше половины месячной нормы (выпало - ИФ) в тех регионах, которые принято называть Центральным Черноземьем: это Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Курская, Белгородская области. От 40 до 51% выпало за эти два месяца", - сказал Вильфанд на пресс-конференции.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась в южной половине Приволжского федерального округа, там выпало 35-51% от нормы.

"На удивление мало осадков в Ростовской области выпало", - добавил он.

По его данным, в мае в Волгоградской области выпало 4 мм осадков, это составляет 10% от нормы, в Астраханской области - 2 мм. В Калмыкии, Ростовской области - 21% от нормы, за апрель-май - 28%.

"Вообще в европейской России осадков выпало мало", - подчеркнул метеоролог.

Вильфанд добавил, что засушливая погода в апреле и мае была в Крыму, там меньше трети от нормы осадков выпало за два месяца. Также в Ставропольском крае в апреле было очень мало осадков, а в мае выпало 80-85% от нормы.

"Говорить о засухе из-за засушливости сейчас не приходится, потому что очень много в этом году было снега", - отметил он.

По его словам, совсем немного площадей пострадали с озимыми и зерновыми. "Конечно, это сказалось более заметно на плодовых деревьях, тут период цветения этих деревьев", - отметил Вильфанд.

Гидрометцентр Роман Вильфанд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом

Песков заявил, что слова Путина о поставках оружия третьим странам услышаны Западом
ПМЭФ-2024

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Хинштейн ждет принятия закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных в 2024 г.

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями

Еще одно уголовное дело завели в Кемерове из-за смертельного ДТП с трамваями
ПМЭФ-2024

Минцифры допустило уголовное наказание за нарушения при продаже сим-карт иностранцам

В Москве задержан француз по подозрению в сборе данных о военной деятельности РФ

Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается

Возобновление работы ни одного из остающихся закрытыми аэропортов РФ пока не ожидается

Отдельные экспортеры перевыполняют указ о продаже валюты

ПМЭФ-2024

Перечень экономически значимых организаций расширят до девяти позиций

ПМЭФ-2024

Вице-премьер Чернышенко объяснил дефицит кадров в РФ двумя причинами

ПМЭФ-2024

Решетников сказал, что привязка НДПИ к бенчмаркам позволит избежать разовых налогов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });