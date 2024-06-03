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Skydance улучшила предложение о покупке Paramount

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американский медиахолдинг Skydance Media улучшил предложение о покупке Paramount Global. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Skydance предлагает по $15 за каждую неголосующую акцию Paramount – на 26% больше их цены на закрытие рынка в пятницу.

Таким образом, у неголосующих акционеров появится стимул выйти из капитала Paramount. Вместе с тем Skydance намерена купить материнскую компанию Paramount – National Amusements – и предоставить Paramount средства для укрепления финансового положения.

Переговоры еще идут, и условия сделки могут измениться. Также сделка может вовсе не состояться.

Ранее сообщалось, что на покупку Paramount совместно претендуют японская Sony и американская Apollo Global Management.

Неголосующие акции Paramount дорожают на 4,5% в ходе предварительных торгов в понедельник, до $12,45 за штуку.

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