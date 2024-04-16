Количество пользователей чат-бота Baidu достигло 200 млн

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Количество пользователей чат-бота Ernie китайского интернет-гиганта Baidu Inc. удвоилось за последние месяцы и достигло 200 млн.

Компания выпустила Ernie в марте 2023 года, но получила разрешение регуляторов на предоставление доступа к нему лишь в конце августа. В декабре Baidu сообщала, что число пользователей чат-бота достигло 100 млн.

Главный исполнительный директор компании Робин Ли заявил 16 апреля что на данный момент количество пользователей Ernie составляет 200 млн, а число клиентов-организаций превышает 85 тысяч.

Число обращений к чат-боту ежедневно составляет порядка 200 млн, сказал Ли, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

Пекин одобрил более 44 моделей генеративного искусственного интеллекта с момента принятия в прошлом году регулятивных норм для сектора. Ни одна из иностранных ИИ-моделей в Китае одобрена не была.

За последние 12 месяцев капитализация Baidu снизилась на 27%.