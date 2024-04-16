Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:14

Количество пользователей чат-бота Baidu достигло 200 млн

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Количество пользователей чат-бота Ernie китайского интернет-гиганта Baidu Inc. удвоилось за последние месяцы и достигло 200 млн.

Компания выпустила Ernie в марте 2023 года, но получила разрешение регуляторов на предоставление доступа к нему лишь в конце августа. В декабре Baidu сообщала, что число пользователей чат-бота достигло 100 млн.

Главный исполнительный директор компании Робин Ли заявил 16 апреля что на данный момент количество пользователей Ernie составляет 200 млн, а число клиентов-организаций превышает 85 тысяч.

Число обращений к чат-боту ежедневно составляет порядка 200 млн, сказал Ли, слова которого приводит газета The Wall Street Journal.

Пекин одобрил более 44 моделей генеративного искусственного интеллекта с момента принятия в прошлом году регулятивных норм для сектора. Ни одна из иностранных ИИ-моделей в Китае одобрена не была.

За последние 12 месяцев капитализация Baidu снизилась на 27%.

Baidu Китай Робин Ли Ernie Гонконг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать Digital новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Долю IT-отрасли в российском ВВП в 2023 году оценили в 1,96%

Google может встроить в поиск платные ИИ-функции

В РФ начали создание цифрового профиля иностранца в целях контроля за миграцией

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

Массовый сбой зафиксирован в работе соцсети "ВКонтакте"

В правительстве обсуждают введение цифровых профилей трудовых мигрантов

Попытка блокировки Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

Роскомнадзор сейчас не планирует блокировать Telegram

VK купила 25% цифрового банка "Точка" за 11,6 млрд рублей

VK купила 25% цифрового банка "Точка" за 11,6 млрд рублей

Отмена запрета антимонопольных проверок коснется лишь нескольких IT-компаний

В России отменили мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });