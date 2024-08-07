Доработанную версию нацпроекта "Туризм и гостеприимство" представят до конца августа

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Доработанная версия национального проекта "Туризм и гостеприимство" должна быть представлена до конца августа 2024 года, соответствующее поручение дал глава правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии по работе над проектом.

Как сообщает пресс-служба правительства, глава кабмина поддержал представленную структуру национального проекта - в его состав войдут пять федеральных проектов: "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения", "Пять морей и озеро Байкал", "Производство отечественной продукции для туристской индустрии", "Туристическая привлекательность страны" и "Кадры для туризма".

"При доработке нацпроекта необходимо выбрать оптимальную модель управления, синхронизировать межведомственные программы, просчитать социальные эффекты от запланированных мероприятий, уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических групп. В числе других направлений доработки - цифровизация рынка туристических услуг, повышение производительности труда и развитие отраслевого образования. Все эти задачи предстоит решить Минэкономразвития, Минпромторгу и Минстрою", - говорится в сообщении.

Минэкономразвития, Минстрою и Минфину поручено рассмотреть вопрос о возможности направления инфраструктурных бюджетных кредитов, а также средств, высвобождаемых в результате списания задолженности по бюджетным кредитам, на реализацию федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал". Решение об этом должно быть принято к середине сентября 2024 года.

АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" совместно с Минэкономразвития и Общероссийским народным фронтом премьер поручил разработать целевую модель контроля качества оказываемых населению туристических услуг. Она должна быть готова к началу октября.

В России с 2021 по 2024 год реализуется национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства". В 2025 году ему на смену придет обновленный нацпроект "Туризм и гостеприимство", который будет действовать до 2030 года.